João Félix marca às três tabelas na vitória do Atlético Madrid. Veja aqui o golo

João Félix no At. Madrid por sete temporadas. 120 milhões para o Benfica

Lendas do Atlético rendidas a João Félix. "Adeptos estão encantados e com muitas expectativas"

João Félix marcou no triunfo do Atlético Madrid no terreno do Maiorca, por 2-0, em partida da 6.ª jornada da liga espanhola.

Na sequência de um livre lateral e de vários ressaltos na área maiorquina, o internacional português viu o seu remate ser desviado por um adversário antes de a bola embater no poste e no relvado e de ter ganhado um efeito surpreendente até chegar ao fundo das redes, aos 65 minutos.

Na primeira parte, Diego Costa inaugurou o marcador através de um cabeceamento em resposta a cruzamento de Koke (27').

Com este triunfo, o Atlético Madrid passa a somar 13 pontos, o que lhe vai valendo a liderança do campeonato, ainda que à condição, uma vez que o Real Madrid recebe esta quarta-feira à noite o Osasuna (20.00) e poderá chegar aos 14 pontos.

Refira-se que, na terça-feira, o Barcelona bateu em casa o Villarreal por 2-1. O Athletic Bilbao, que estava igualado com o Real Madrid no primeiro lugar, não foi além de um empate no reduto do Leganés.