João Félix falha Sérvia e adia estreia pela seleção

João Félix vai falhar o jogo desta segunda-feira (19.45) entre Portugal e Sérvia, no Estádio da Luz, a contar para a fase de apuramento para o Euro 2020.

O jogador do Benfica sofreu uma entorse na tibiotársica direita no treino de domingo e acabou por abandonar a sessão logo no início. A nova coqueluche das águias, 19 anos, vê assim adiada a estreia pela seleção principal, após não ter saído do banco no encontro frente à Ucrânia, também na Luz.

O selecionador nacional, Fernando Santos, revelou pouco depois em conferência de imprensa que o jovem avançado estava em dúvida para a partida, embora não considerasse a lesão preocupante.

Apesar da indisponibilidade, João Félix vai permanecer na concentração da seleção e assistir à partida no estádio.

Agora, o jovem futebolista fica em dúvida para a receção deste sábado do Benfica ao Tondela.