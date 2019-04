João Félix eleito jogador da semana na Liga Europa

Gonçalo Guedes brilha e coloca Valência com um pé nas meias-finais

João Félix foi eleito melhor jogador da semana na Liga Europa. Os três golos e uma assistência do jogador do Benfica frente ao Eintracht Frankfurt, permitiram-lhe levar a melhor sobre Gonçalo Guedes (Valência), Willian (Chelsea) e Aaron Ramsey (Arsenal) na votação dos adeptos no site da UEFA.

Além desta distinção, João Félix é, obviamente, um dos jogadores que integra o onze ideal da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, onde estão incluídos mais quatro portugueses, os benfiquistas Gedson Fernandes e Rúben Dias, e ainda Gonçalo Guedes, autor de dois golos na vitória do Valência em Villarreal, e Gonçalo Paciência, que marcou um golo na Luz pelo Eintracht.

O Benfica é a segunda equipa mais representada neste onze ideal, logo a seguir ao Arsenal que coloca quatro jogadores na equipa: Petr Cech, Maitland-Niles, Sokratis Papastathopoulos e Aaron Ramsey. O Eintracht coloca Gonçalo Paciência e Filip Kostic, enquanto Chelsea e Valência têm um representante, respetivamente tem Marcos Alonso e Gonçalo Guedes.