João Félix é capa em Espanha: Atlético de Madrid oferece até 80 milhões

João Félix fala de tudo. As praxes, os ídolos, a relação com Vieira, o n.º10 e a Bola de Ouro

O Atlético de Madrid poderá avançar com uma proposta para a aquisição de João Félix, avança do diário desportivo As, na sua edição de quarta-feira. Segundo o jornal desportivo, a proposta é de 60 milhões de euros mais 20 milhões que dependerão de variáveis de utilização do jogador.

O jovem futebolista do Benfica tem sido alvo de cobiça de muitos clubes europeus e esta é mais uma alegada proposta que se junta a outras já veiculadas nas últimas semanas. Segundo o As, o jogador iria receber seis milhões de euros por temporada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A cláusula de rescisão do jogador é de 120 milhões de euros. O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, admitiu há dias que Félix e Ruben Dias podem sair do clube, já que existem propostas para a sua compra. Nos próximos dias o futuro do jovem internacional português deve ficar decidido.