João Félix com melhor arranque que Ronaldo, Neymar e Mbappé

João Félix: "No FC Porto não acreditavam em mim. No Benfica recuperei a confiança"

Domingo, no triunfo por 4-2 sobre o Sporting, num jogo onde foi a grande figura, João Félix cumpriu os seus primeiros 1000 minutos pela equipa principal do Benfica. E os números apresentados até aqui não deixam dúvidas sobre o arranque prometedor do avançado de 19 anos, que com a entrada de Bruno Lage para o comando da equipa ganhou o estatuto de titular.

João Félix, que de acordo com o jornal espanhol AS está na órbita do Real Madrid e de vários colossos europeus, apresenta neste momento números superiores quando comparado com estrelas do futebol atual como Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé precisamente quando cumpriram o mesmo tempo de jogo no início das suas carreiras. O novo menino bonito da Luz já apontou oito golos e realizou três assistências.

Cristiano Ronaldo cumpriu 1000 minutos pelo Sporting na temporada 2002/03, quando foi lançado na equipa principal por Laszlo Boloni. E durante este período, segundo o jornal AS, marcou três golos e fez uma assistência (bisou num jogo com o Moreirense, à sexta jornada, e voltou a faturar diante do Boavista, na oitava).

João Félix também pulveriza os inícios de carreira de Mbappé e Neymar. O avançado brasileiro atingiu os seus primeiros 1000 minutos aos 17 anos, ao serviço do Santos, do Brasil. E após 26 jogos registava quatro golos marcados e quatro assistências. Já o atacante francês precisou de 33 jogos pelo Mónaco para atingir o milhar de minutos, tendo apontado quatro golos e feito seis assistências.

Entre aqueles que são considerados os melhores jogadores da atualidade, apenas Messi bate os registos de João Félix. Ao serviço do Barcelona, na época 2004/05, o argentino já se destacava - 13 golos marcados e oito assistências nos primeiros 1000 minutos cumpridos com a camisola do clube catalão.

O avançado benfiquista de 19 anos está a despertar o interesse de vários clubes europeus, entre eles o Real Madrid, que já o segue há algum tempo, ainda João Félix atuava pelas camadas jovens do Benfica. Perante a cobiça de vários clubes, e prevendo que o jovem ia explodir durante esta época, o Benfica renovou-lhe o contrato em novembro de 2018 até 2023, melhorando as condições salariais do jogador e aumentando a cláusula de rescisão para 120 milhões de euros.