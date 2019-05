Jesus viaja para Madrid para reunir com o presidente do Flamengo

Jorge Jesus viaja esta sexta-feira à tarde para Madrid para reunir-se com Rodolfo Landi, presidente do Flamengo, num encontro onde as duas partes vão discutir detalhes relacionados com a contratação do treinador por parte do histórico clube do Rio de Janeiro, disse ao DN fonte próxima do técnico. Segundo foi possível apurar, Jesus pretende um contrato de um ano e um salário de quatro milhões de euros.

De acordo com o Globo Esportes, Jorge Jesus já terá mesmo um acordo com o Flamengo válido por uma época, começando a trabalhar no clube do Rio de Janeiro no próximo dia 20 de junho. Mas só após esta conversa poderá ficar tudo preto no branco. O Flamengo é o atual sexto classificado do Brasileirão, quando estão decorridas seis jornadas, tendo três pontos de atraso para o líder Palmeiras, orientado por Luiz Felipe Scolari.

Abel Braga deixou o Flamengo esta semana por sentir-se traído pela direção do clube. Tudo porque de acordo com o técnico brasileiro, os responsáveis do Flamengo já andavam a conversar com Jorge Jesus há algum tempo. "Trabalhei em Portugal e conheço lá pessoas que me disseram ter havido contactos [com Jorge Jesus]. Liguei para o Rodolfo Landim [presidente do Flamengo] e para o Eduardo Baptista [vice-presidente] e perguntei-lhes se de facto isso tinha acontecido. Negaram. Voltei às minhas fontes e tive a confirmação de que pessoas do Flamengo tinham estado com o Jesus. Aí, não dá mais, acabou a confiança", disse treinador ao UOL Esporte.