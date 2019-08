Jesus eufórico com êxito na Libertadores: "Flamengo joga o melhor futebol do Brasil"

Foi um Jorge Jesus eufórico que, após a passagem do Flamengo às meias-finais da Taça dos Libertadores, decretou aos jornalistas que o clube do Rio de Janeiro, treinado pelo português, é o que pratica melhor futebol no Brasil. O Flamengo empatou a um golo no estádio do Internacional de Porto Alegre, e como havia vencido na primeira mão por 2-0, qualificou-se para a eliminatória em que vai defrontar o Grémio de Porto Alegre.

E foi quando surgiu a questão sobre quem pratica o melhor futebol no Brasil que Jesus não teve dúvidas em elogiar a sua equipa por comparação com o Grémio, usando as posições atuais no campeonato brasileiro - o Flamengo é líder enquanto o Grémio está a meio da tabela. "No campeonato, quem joga melhor é quem está na frente. Ninguém que joga mais bonito está atrás. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo."

A questão surgiu após Renato Gaúcho, treinador do Grémio, ter dito que a sua equipa era a que melhor futebol no Brasil. Jesus ainda acrescentou: "Mas jogar melhor é subjetivo. Uma coisa é jogar bonito, outra é melhor. Para mim, o melhor futebol é do Flamengo."

Sobre o apoio dos adeptos, o treinador português manteve a linha. "Maior torcida do Brasil não, maior torcida do mundo. Estou na maior torcida do mundo. Tem alguma dúvida que algum clube tem uma torcida com tanta paixão quanto o Flamengo? Isso é um dos grandes sonhos do clube, demos um passo, não mais que isso, falta outro passo", afirmou, referindo-se ao passo final que será estar na final e vencer a Libertadores, a prova equivalente à Liga dos Campeões europeia.

No final do jogo, o treinador português esteve a festejar junto aos adeptos do Flamengo que acompanharam a equipa nesta segunda mão da Libertadores, disputada em Porto Alegre.