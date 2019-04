Jesus e o dérbi da Taça: "O Sporting tem possibilidade de eliminar o Benfica"

Jorge Jesus considera que está tudo em aberto na meia-final da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica, cuja segunda mão se disputa esta quarta-feira em Alvalade depois de as águias terem vencido o jogo da Luz por 2-1. "É um dérbi, uma meia-final da Taça de Portugal. Já no ano passado tivemos, no Sporting, de ganhar ao FC Porto para ir à final. O Sporting tem possibilidade de eliminar o Benfica em função do resultado do primeiro jogo", opinou o antigo treinador de leões e encarnados.

A mesma imprevisibilidade se aplica ao campeonato, de acordo com o ex-técnico do Al Hulal: "Na Liga, a pontuação de FC Porto e Benfica é igual e vai ser disputado até final. É normal que os jogadores do Benfica estejam confiantes, mas a vitória em Braga também foi muito importante para os jogadores do FC Porto."

Bastante elogioso para com a classe a que pertence, considera que os treinadores portugueses são os melhores do mundo. "O trabalho dos treinadores portugueses é de qualidade, somos os melhores do mundo. Sou testemunha de tudo isso, em Portugal e no estrangeiro. Tenho passado essa mensagem, até em fóruns nos quais tenho participado, como num último na Arábia Saudita, que apresentei. Hoje toda a gente nos está a copiar, toda a gente nos quer seguir", vincou.