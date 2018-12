Jesus confirma que os seus adjuntos vão regressar a Portugal

O treinador Jorge Jesus confirmou numa entrevista à SportTV que os seus adjuntos Miguel Quaresma e Raul José vão deixar o Al Hilal para regressar a Portugal. Tal como o DN noticiou oportunamente, os dois técnicos vão integrar a estrutura do Sporting

"Antes de virmos para a Arábia Saudita, o Miguel Quaresma já me tinha confessado que a pressão era muito grande e queria ficar ligado a uma estrutura de futebol na área da formação. Ele já fez esse trabalho comigo no Estrela da Amadora e no Belenenses e depois eu puxei-o para vir trabalhar diretamente comigo. Ele já está comigo há 20 e poucos anos. Agora penso que surgiu a possibilidade de regressar a Portugal e para mim não tem problema nenhum. O Raul José também já me confessou essa possibilidade", referiu Jesus.

O agora treinador do Al Hilal vai ter assim de recrutar dois novos assistentes. "Vou perder dois assistentes que trabalham comigo há muitos anos, mas vêm outros porque toda a metodologia de treino é feita pela minha cabeça e, portanto, é uma questão de adaptação", disse.

Tal como o DN noticiou no dia 14 de novembro, Raul José, de 55 anos, vai chefiar o departamento de scouting dos leões, enquanto Miguel Quaresma, de 65 anos, passará a ser o diretor técnico para a formação. Refira-se que Raul José era adjunto de Jorge Jesus desde 2004/05 no Moreirense, enquanto Miguel Quaresma passou a fazer parte dessa equipa técnica em 2006/07, no Belenenses.