Jesé Rodríguez volta aos convocados de Leonel Pontes

Leonel Pontes, treinador do Sporting, chamou o espanhol Jesé Rodríguez para o jogo desta segunda-feira à noite (21.00 horas), em Alvalade, com o Famalicão, a contar para a 6.ª jornada da I Liga. O avançado tinha falhado a partida com o PSV Eindhoven devido a uma gastroenterite, da qual já recuperou, voltando por isso a ser opção.

Ausente desta partida está o capitão Bruno Fernandes, que foi expulso no último jogo do campeonato, com o Boavista, cumprindo por isso um jogo de castigo. Quem também não foi chamado foi o extremo equatoriano Gonzalo Plata, titular na partida do Bessa, ao passo que o jovem ponta-de-lança Pedro Mendes, que marcou um dos golos do Sporting em Eindhoven, também não é opção por não estar inscrito na Liga.

Eis a lista completa dos convocados:

Guarda-redes - Renan Ribeiro, Luís Maximiano;

Defesas - Tiago Ilori, Coates, Luís Neto, Rosier, Mathieu, Cristián Borja;

Médios - Eduardo Henrique, Marcos Acuña, Battaglia, Miguel Luís, Wendel, Idrissa Doumbia;

Avançados - Rafael Camacho, Vietto, Jesé Rodríguez, Jovane Cabral, Bolasie.