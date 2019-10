Jardel e Gabriel no onze de Bruno Lage frente ao Zenit

O Benfica apresenta-se com três novidades no onze para o jogo com o Zenit. Já era sabido que Tomás Tavares iria ocupar o lugar de André Almeida como defesa-direito, mas a grande surpresa é a entrada de Jardel para o eixo da defesa no lugar de Ferro. Gabriel também está de regresso à titularidade, no lugar de Gedson Fernandes, o que obriga Taarabt a jogar mais à frente junto a Seferovic no ataque.

Eis as equipas:

Estádio Krestovsky, em São Petersburgo

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Espanha)

Zenit - Lunev; Smolnikov, Ivanovic, Rakitskyi, Douglas Santos; Driussi, Wilmar Barrios, Odzoev, Shatov; Dzyuba, Azmoun

Suplentes - Kerzhakov, Yordán Osorio, Karavaev, Zhirkov, Mak, Erokhin, Sutomin

Treinador: Sergei Semak

Benfica - Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Gabriel, Rafa Silva; Taarabt, Seferovic

Suplentes: Zlobin, Ferro, Nuno Tavares, Gedson Fernandes, Caio Lucas, Carlos Vinícius, Raúl de Tomás

Treinador: Bruno Lage