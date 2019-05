Já há árbitros para o Benfica-Portimonense e para o FC Porto-Desp. Aves

FC Porto e Sp. Braga com processos disciplinares

Artur Soares Dias, da Associação de Futebol Porto, foi o árbitro escolhido para dirigir o Benfica-Portimonense da 32.ª jornada da I Liga. O juiz de 39 anos será assistido por Rui Licínio e Inácio Pereira, terá João Pinho como 4.º árbitro e Luís Godinho como videoárbitro (VAR).

Já esta época, Soares Dias apitou os encarnados na visita ao Belenenses (derrota por 2-0) e ao Sporting (vitória por 4-2) e na receção ao Sp. Braga (triunfo por 6-2).

No FC Porto-Desp. Aves estará Hugo Miguel (AF Lisboa), assistido por Álvaro Mesquita e Ricardo Santos, com Bruno Vieira como 4.º árbitro e Vasco Santos no VAR. Nesta temporada, o árbitro lisboeta de 42 anos esteve nas deslocações dos dragões ao Bessa (vitória por 1-0) e a Alvalade (0-0).

Quanto ao Belenenses SAD-Sporting, será João Capela (AF Lisboa) o homem do apito, com Nélson Moniz e Paulo Brás como assistentes, Pedro Ramalho como 4.º árbitro e Luís Ferreira no VAR.