Já há árbitro para o Sp. Braga-Sporting

Manuel Oliveira, da AF Porto, é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o jogo desta quarta-feira (19.45) entre Sp. Braga e Sporting, em Braga, na segunda meia-final da Taça da Liga.

O juiz de 41 anos terá Tiago Leandro e Nélson Cunha como assistentes, Vítor Ferreira como quarto árbitro e Luís Godinho como videoárbitro.

Esta temporada, Manuel Oliveira apitou o triunfo caseiro do Sporting sobre o V. Setúbal, da 2.ª jornada da I Liga, e as vitórias do Sp. Braga sobre Desp. Aves, Moreirense e Marítimo, todas em casa e para o campeonato.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O vencedor do jogo desta quarta-feira vai encontrar o FC Porto na final da Taça da Liga, agendada para sábado às 19.45, também em Braga. Na terça-feira, os dragões eliminaram o Benfica por 3-1, num jogo dirigido por Carlos Xistra, com Fábio Veríssimo no VAR, marcado por vários lances polémicos.