Ivan Cavaleiro marca golo do apuramento do Wolves

O Wolverhampton garantiu esta terça-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra ao vencer, em casa, o Shrewsbury Town, do terceiro escalão inglês, por 3-2, no jogo de desempate, depois empate 2-2 no primeiro jogo.

A equipa treinada por Nuno Espírito Santo colocou-se em vantagem logo aos dois minutos com um golo de Matt Doherty, mas permitiu a reviravolta no marcador à equipa que ocupa o penúltimo lugar do terceiro escalão do futebol inglês.

Contudo, ainda antes do intervalo, o irlandês Doherty voltou a marcar e fez o empate a duas bolas. Na segunda parte, apareceu então o golo de Ivan Cavaleiro que permitiu ao Wolves garantir o apuramento, numa partida complicada em que jogaram também Hélder Costa, que foi substituído por João Moutinho aos 69 minutos.

Nos oitavos-de-final, o Wolverhampton desloca-se ao campo do Bristol City (segundo escalão) numa partida marcada para o dia 17 de fevereiro.