Irmão da ginasta Simone Biles acusado de triplo homicídio

Tevin Biles-Thomas, irmão da ginasta olímpica Simone Biles, está detido e é acusado de um triplo homicídio ocorrido durante um tiroteio na véspera de Ano Novo, em Ohio (EUA).

De acordo com um comunicado das autoridades - e citado pelo jornal Marca - Tevin Biles-Thomas é acusado de homicídio involuntário, agressão e perjúrio.

Segundo a acusação, o jovem de 24 anos estava a comemorar a passagem de ano num apartamento alugado através da plataforma AirBnb, no centro de Brooklyn, quando, por volta das 23 horas, um grupo de pessoas que não tinham sido convidadas entraram na casa. Convidados a sair, os intrusos recusaram e terá sido nesta altura que se iniciou uma luta que culminou em tiroteio.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Três jovens, de 19, 21 e 23 anos, morreram e duas pessoas ficaram feridas. Biles-Thomas terá participado no tiroteio e foi detido esta quinta-feira pelo Liberty County (Geórgia).

De acordo com as informações do jornal The New York Post, o irmão da ginasta olímpica, quatro vezes medalhada com ouro, vai ouvir as acusações no próximo dia 13 de setembro.

Simone Biles não fez nenhuma declaração sobre o assunto.