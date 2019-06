Internacional português pode baratear operação Griezmann

Diego Simeone está muito interessado em levar Nélson Semedo para o Atlético Madrid e já instou o emblema colchonero para que sonde o Barcelona para se iniciarem negociações pelo internacional português.

Porém, adianta o Sport , a resposta dos catalães deverá ser negativa, porque o objetivo é que o lateral se mantenha em Camp Nou e se afirme como titular indiscutível, algo que ainda não conseguiu nas duas primeiras temporadas às ordens de Ernesto Valverde.

De qualquer forma, o Barcelona está muito interessado na principal estrela do Atlético Madrid, Antoine Griezmann, cuja cláusula de rescisão baixa para 120 milhões de euros a partir de 1 de julho, numa operação que poderá ser barateada com a inclusão do antigo defesa do Benfica.

Por enquanto, o Barça vai remetendo qualquer proposta para os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão de Nélson Semedo, cujo contrato caduca em 2022.