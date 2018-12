Futebol feminino do Benfica continua a reforçar-se: Rilany chega do At. Madrid

"É a mais recente contratação do Benfica para a época 2018/19. Sendo polivalente, pode desempenhar várias posições dentro do terreno de jogo, mas é como extrema que se sente mais confortável", refere o clube.

A jogadora, de 32 anos, chega ao Benfica proveniente do Atlético de Madrid, depois de passagens pelo Grindavic (Islândia) e Tyresö (Suécia), além de vários clubes brasileiros, como Flamengo, Santos ou Ferroviária.

Com Rilany, são já oito as futebolistas brasileiras do plantel do Benfica, que, em ano de estreia na modalidade, compete na II Liga, onde a equipa treinada por João Marques tem "demolido" as adversárias com goleada atrás de goleada. O Benfica lidera a Série D do campeonato secundário, com 27 pontos, fruto de nove vitórias em nove jogos, e tem um registo de 159 golos marcados e nenhum sofrido. A vitória menos folgada até à data foi por 4-0, frente ao Sporting B. Todas as outras foram acima dos dois dígitos.

"O Benfica está com um projeto muito grande e espero que as etapas sejam cumpridas da melhor forma possível, que são: subir à I Divisão, vencer a Taça de Portugal, ser campeão nacional e aceder à 'Champions League'", disse Rilany, em declarações à BTV.

Na terceira eliminatória da Taça de Portugal, dia 23 de dexembro, o Benfica defrontará fora o Marítimo, equipa oitava classificada no escalão principal, no primeiro teste competitivo oficial fora do universo da II Liga.