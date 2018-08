Insatisfação de Matheus Pereira levou resposta de Peseiro

Uma dupla preciosa contra as adversidades do leão

Preterido pelo treinador do Sporting para o jogo com o Moreirense, Matheus Pereira viu o jogo da bancada e, a meio, publicou uma mensagem de insatisfação no Twitter: "Há coisas que não dá para entender! Resta torcer da bancada", escreveu o brasileiro.

Confrontado com isso, José Peseiro reagiu no final: "É bom que esteja chateado. Agora, nas redes sociais já não concordo tanto. Temos muitos jogadores com talento. A missão do treinador é ensiná-los a colocar o talento em campo, com compromisso e responsabilidade. Ser suplente é entrar bem, determinado, é entrar para ajudar. Quando eles não cumprem, podem ficar de fora. Ele e outro qualquer. Não estou a focar casos individuais. O Matheus tem muito potencial. É uma aposta. O desafio é que seja titular no Sporting. Às vezes, somos chatos de mais para eles, mas essa chatice representa o nosso trabalho. Tem de se entrar como o Jovane e o Raphinha fizeram hoje."