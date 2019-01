Iniesta desata polémica nas redes sociais com foto do dia de Reis

Uma foto com dez pessoas e seis emoticons - três coroas e três estrelas. Foi assim que Andres Iniesta, ex-internacional espanhol e antigo médio do Barcelona, resolveu assinalar nas redes sociais o Dia de Reis, que em Espanha é dedicado à troca de presentes natalícios.

No entanto, a foto está a suscitar diversas críticas, com o médio acusado mesmo de racismo devido ao facto de duas das pessoas da foto estarem disfarçados de negros, com as caras pintadas de preto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O médio de 34 anos, que agora joga no Vissel Kobe, no Japão, tem mais de 23,7 milhões de seguidores no Twitter, onde publicou a foto, e viu a sua publicação receber 28 mil likes e ser partilhada por mais de três mil pessoas, mas também recebeu milhares de comentários críticos, a apontar a falta de sensibilidade em relação à questão racial.

O dj britânico Nick Bright foi um dos críticos. "Não acredito que em 2019 ainda há gente famosa a fazer "blackface" e a twitar sobre isso", escreveu.

O jornalista Musa Okwonga, que se confessa um admirador do médio espanhol, também se mostrou desiludido com a publicação. E as críticas sucederam-se, nos comentários de resposta ao tweet de Iniesta, apontando o caráter ofensivo daquilo que muitos outros consideram "apenas uma tradição".

Entre as rações, há quem mostre o cartão vermelho ao médio espanhol e quem simplesmente lembre que "Xavi sempre foi melhor".

Para já, Andres Iniesta ainda não reagiu nem alterou a sua publicação.