Ingleses apontam Harry Kane ao Barcelona

O futuro de Harry Kane no final da presente temporada pode passar pelo Barcelona. De acordo com o jornal inglês Daily Express, o clube catalão já elegeu o avançado do Tottenham e da seleção inglesa como substituto de Luis Suárez, que em janeiro completa 32 anos.

Ainda de acordo com a imprensa inglesa, o goleador britânico é igualmente cobiçado pelo Real Madrid e Manchester United, mas prefere o Barcelona.

Harry Kane, 25 anos, quer dar o salto no final da época para um clube com aspirações a ganhar a Liga dos Campeões. Mas uma futura negociação está sempre dependente dos valores envolvidos, sabendo-se já que o Tottenham não vai facilitar e pretende fazer um grande encaixe financeiro com a saída do seu jogador mais valioso.