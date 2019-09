Inglaterra acaba com a invencibilidade do Kosovo

Kosovo. Uma seleção que nasceu do sonho do herói Fadil Vokrri

A seleção do Kosovo viu esta terça-feira chegar ao fim a série de 15 jogos que levavam sem perder. Foi em Southampton, que não resistiram à seleção inglesa e acabaram por ser derrotados por 5-3 frente à Inglaterra, em jogo do grupo a de apuramento para o Euro 2020.

Ainda assim os kosovares até começaram por pregar um valente susto aos ingleses, quando abriram o marcador logo no primeiro minuto através de Valon Berisha. Só que depois foram vitimas da avalancha ofensiva da equipa de Gareth Southgate que marcaram cinco golos antes do intervalo através de Raheem Sterling, Harry Kane, um autogolo de Vojvoda e um bis do jovem Jadon Sancho.

No segundo tempo, os visitantes reagiram com dois golos logo no reinício da partida, primeiro por Valon Berisha, que bisou, e depois através de um penálti marcado por Muriqi. Só que pararam por aí e viram ainda Harry Kane falhar um penálti.

Os ingleses lideram isolados o grupo A com 12 pontos em quatro jogos, mais três que a República Checa que roubou o segundo lugar ao Kosovo ao vencer no Montenegro por 3-0, com golos de Soucek, Lukas Masopust e Darida.

No grupo H, a maior surpresa foi a vitória da Albânia, em casa, diante da Islândia, por 4-2. Nos outros jogos, a França recebeu e venceu Andorra por 3-0, com golos de Kingsley Coman, Lenglet e Ben Yedder e ainda com um penálti falhado por Griezmann; enquanto a Turquia foi à Moldávia golear por 4-0. Os turcos repartem a liderança com os franceses, com 15 pontos, estando a Islândia no terceiro lugar com 12 pontos.

Finalmente, no grupo B, o mesmo de Portugal, a Sérvia foi ao Luxemburgo vencer por 3-1, graças a dois golos de Aleksandar Mitrovic e um de Radonjic.