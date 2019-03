Imprensa italiana indignada com o árbitro no Dragão

A imprensa italiana faz esta quinta-feira eco da eliminação da AS Roma diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Ainda no Porto, o proprietário do clube romano, James Pallotta, não conteve a sua indignação no final do jogo através da conta Twitter do clube. "No ano passado exigimos VAR na Liga dos Campeões porque nos lixaram nas meias-finais. Nesta noite houve VAR e mesmo assim fomos roubados. O Patrick Schick foi claramente derrubado na área, o VAR mostrou isso mesmo, e nada foi assinalado. Estou farto desta porcaria. Desisto", escreveu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta manhã, o jornal Corriere dello Sport tinha como manchete "Vergonha", cosiderando que "o árbitro e o VAR eliminaram a Roma". "Porto nos quartos-de-final graças a um penálti de televisão (que ignora um fora de jogo). O vídeoarbitro nega o penálti da qualificação dos giallorossi", acrescenta na primeira página.

Já o La Gazzetta dello Sport titulou "Roma gozada", acrescentado que foi "eliminada por um penálti aos 117, mas houve um sobre Schick". O jornal desportivo italiano assume que os giallorossi "reclamaram por um penálti injustamente negado".

O Tuttosport, jornal desportivo de Turim, também não deixou passar a eliminação dos romanos com um título arrasador: "Roma, isto é um roubo!". A esta frase junta a foto do momento em que Marega terá, alegadamente, derrubado Zaniolo na área portista.