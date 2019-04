Imprensa internacional e companheiros de equipa rendidos a João Félix

A imprensa internacional e os companheiros de equipa de João Félix mostraram-se rendidos à exibição do jovem avançado do Benfica esta quinta-feira diante do Eintracht Frankfurt, numa vitória por 4-2 para a qual a coqueluche contribuiu com três golos, em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

"Assim foi o recital de João Félix com 19 anos: hat trick, assistência de cabeça, golo de penálti..." foi o título escolhido pelo site do diário desportivo espanhol Marca para um artigo onde se pode ver o resumo da exibição do internacional português sub-21. "João Félix põe Portugal a seus pés" é o título de outro artigo, onde é feita uma revista de imprensa pelas capas dos jornais desportivos portugueses.

Também por Espanha, o desempenho de Félix surge na primeira grelha do site do As . "Nasceu uma estrela: a exibição de João Félix de que fala toda a Europa", pode ler-se.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também no país vizinho, mas pela Catalunha, João Félix é mesmo manchete. "Barça espiou João Félix e Jovic em Lisboa", noticia o Mundo Deportivo . O também catalão Sport divide-se em dois artigos: "O hat trick com que João Félix se apresenta à Europa" e "O Barça alucinou com o hat trick de João Félix".

Já em França, o L'Equipe abre o texto relativo ao jogo desta feira com a frase "Enquanto esperávamos por Jovic, Kostic ou mesmo Rebic, foi João Félix quem brilhou no Estádio da Luz com um hat trick e uma assistência".

De França para Inglaterra, a BBC destaca o recorde do atacante das águias: "Félix do Benfica torna-se o mais jovem jogador a apontar um hat trick na Liga Europa. "Este rapaz é um craque. Adeptos do Manchester United desesperam por contratar este verão a estrela do Benfica, João Félix, depois de o adolescente ter apontado um soberbo hat trick na Liga Europa", escreve o Daily Mail .

Por Itália, onde joga Cristiano Ronaldo, a Gazzetta dello Sport fala em "Félix show: três ao Eintracht". Já o Tuttosport , de Turim, dá conta do desejo dos adeptos da Juventus no jogador: "João Félix, hat trick do fenómeno. Fãs da Juve: Vem para cá."

"Que noite"

"Que noite", escreveu o craque encarnado no Instagram, numa descrição onde se podem ver três bolas. "Tu mereces mano", escreveu Salvio. "Mereces meu menino! Craque", reagiu Pizzi. "Craque", resumiu Jonas."Quem procura acha... Tu é marcas, já te chamam o... Craque meu puto. Parabéns", disse André Almeida. "Que coisa linda meu Puto, tu mereces", escreveu Yuri Ribeiro. "Bravo papiii", comentou Seferovic.

E até antigos rivais, como Rafael Leão, não ficaram indiferentes. "RESPECT", escreveu o avançado do Lille. Também o próprio Benfica, José Fonte, a judoca Telma Monteiro, o humorista Luís Franco Bastos e o ator Lourenço Ortigão, entre outros, não resistiram e comentaram a publicação para felicitar o craque benfiquista de 19 anos.