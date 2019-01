Doumbia cumpriu primeiro treino pelo Sporting

O costa-marfinense Idrissa Doumbia, mais recente reforço do Sporting, realizou esta quinta-feira o primeiro treino com a equipa principal de futebol dos leões, que prepara a receção de sábado ao Moreirense, para a I Liga.

O médio, de 20 anos, contratado aos russos do Akhmat Grozny, foi a grande novidade da sessão que teve lugar na Academia de Alcochete, no dia seguinte ao triunfo sobre o Feirense (2-0), que garantiu ao Sporting o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.

No primeiro treino de Doumbia, que vai envergar o número 98 na camisola, os titulares do Sporting na partida da véspera fizeram treino de recuperação, enquanto os restantes atletas, incluindo os suplentes utilizados em Santa Maria da Feira, participaram normalmente na sessão.

Já o defesa Bruno Gaspar, o médio Battaglia e o avançado Fredy Montero continuam em tratamento e recuperação, segundo informa o clube de Alvalade, na sua página oficial na internet.

O Sporting volta a treinar nesta sexta-feira, às 10:30, em Alcochete, e a partir das 13:00 o treinador Marcel Keizer fará a antevisão do encontro da 18.ª jornada, com o Moreirense, que se disputa no sábado, no Estádio José Alvalade, às 18:00.