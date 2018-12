Hulk e o melhor momento da carreira: "o 5-0 ao Benfica"

Hulk não esquece os anos que passou no FC Porto, entre 2008 e 2012, e numa entrevista ao canal brasileiro Esporte Interativo recordou o melhor momento da sua carreira: a goleada por 5-0 imposta ao Benfica, em 2010, em jogo da 10.ª jornada da Liga disputado no Dragão.

"Tive alguns jogos inesquecíveis, mas o mais memorável foi o 5-0 no FC Porto-Benfica em 2010. Marquei dois golos e fiz uma assistência", recordou o avançado, que agora representa o Shangai SIPG, clube chinês que se sagrou campeão recentemente e que é treinado pelo português Vítor Pereira.

O avançado brasileiro considera o FC Porto "uma segunda casa" e não esquece o carinho com que sempre foi tratado pelos adeptos dos dragões: "Quando o FC Porto comemorou 120 anos e inaugurou o museu, escolheram o melhor onze do clube e eu fui o mais votado. Aconteceram-me coisas coisas surreais no Porto, como estar a jantar com a família e não me deixarem pagar a conta. Tenho de agradecer todo esse carinho".