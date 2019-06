Hope Solo critica comemorações de golos dos EUA na goleada à Tailândia

Seleção feminina dos EUA bate recorde no Mundial com goleada de 13-0

Hope Solo, antiga guarda-redes da seleção feminina do Estados Unidos, campeã mundial e bicampeã olímpica, lançou duras críticas às jogadoras norte-americanas pela forma demasiado efusiva como celebraram os golos na goleada por 13-0 à Tailândia, no jogo de estreia dos EUA no Mundial feminino.

"Foi duro assistir a algumas comemorações de golos das jogadores dos EUA tendo em conta o resultado. Queremos celebrar e ver as jogadoras a divertirem-se, mas ao mesmo tempo acho que algumas comemorações passaram dos limites", escreveu Hope Solo na sua coluna no jornal The Guardian.

Segundo a antiga guarda-redes, algumas celebrações pareciam até ensaiadas. "Sei que muitas jogadoras passam muito tempo a pensar nas comemorações para os fãs. Mas isso nem sempre é necessário. Ainda não ganhamos o Mundial", reforçou Solo, acrescentando que prefere as comemorações espontâneas.

Solo garantiu que sentiu mal pela seleção tailandesa, especialmente quando viu algumas jogadoras com dificuldades físicas, praticamente a quererem desistir.

No jogo disputado em Reims, França, onde se disputa a fase final, as norte-americanas já venciam por 3-0 a Tailândia ao intervalo. No segundo tempo fizeram logo mais quatro golos até aos 56 minutos. Depois só voltaram a marcar nos 18 minutos finais e foram logo seis golos. Alex Morgan, futebolista dos Orlande Pride, destacou-se com cinco golos marcados.

As norte-americanas - que têm estado em foco nos últimos tempos também fora de campo, por terem exigido à federação dos EUA prémios iguais aos da seleção masculina - são profissionais e formam uma das melhores equipas do mundo. São mesmo a seleção com mais títulos mundiais da FIFA, três no total, sendo as atuais detentoras do troféu. Desde 1991, houve oito campeonatos do mundo, incluindo o atual.