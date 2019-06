Homem detido por suspeitas de homicídio por negligência no caso da morte de Emiliano Sala

"Realizámos uma ampla investigação sobre as circunstâncias da morte de Sala e continuamos a trabalhar com agências parceiras, incluindo a Autoridade de Aviação Civil. Como parte deste inquérito, temos que considerar se há alguns indícios de suspeita de crime. E como resultado disso, hoje [quarta-feira] prendemos um homem de 64 anos da região de North Yorkshire por suspeita de homicídio negligente por ato ilícito. Ele está a ajudar a nossa investigação e entretanto foi libertado da custódia, ficando ainda sob investigação", afirmou o inspetor-detetive da polícia de Dorset, Simon Huxter.

O avançado argentino de 28 anos morreu na sequência da queda do avião em que seguia, no Canal da Mancha, quando viajava de França para o Reino Unido. O corpo do futebolista Emiliano Sala foi encontrado nos destroços do avião cerca de duas semanas depois do acidente. O corpo do piloto da aeronave, David Ibbotson, ainda não foi encontrado.

A morte de Sala deu-se dias depois de se ter transferido dos franceses do Nantes para os galeses do Cardiff, equipa que disputava a liga inglesa.

"Este assunto ainda está sujeito a investigação e eu peço aos media e ao público em geral que se abstenham de especulações, pois isso poderia causar sofrimento adicional às famílias envolvidas, bem como atrapalhar o inquérito", acrescentou o inspetor Simon Huxter.

"Como é prática habitual, não divulgaremos mais informações sobre a identidade do indivíduo que foi preso, a menos que essa pessoa seja acusada para comparecer em tribunal", disse ainda.

Tragédia no canal da Mancha

A 20 de janeiro, numa noite de mau tempo, o jogador Emiliano Sala seguia a bordo de um avião Piper Malibu, para se juntar à equipa de futebol Cardiff City, no País de Gales, depois de a sua transferência ter sido fechada no dia anterior. O jogador fora anunciado pelo Cardiff como a a contratação mais cara da história do clube, que tinha acordado pagar 15 milhões de libras por ele (mais de 17 milhões de euros).

Durante a viagem, o aparelho desapareceu dos radares enquanto sobrevoava o Canal da Mancha. 13 dias depois a esperança dos familiares, clube e fãs terminou quando o pior foi confirmado: a aeronave tinha sido encontrada e o corpo de Sala encontrava-se entre os escombros.

O piloto David Ibbotson, cujo corpo ainda não foi encontrado, tinha sido chamado para pilotar à última hora, porque o colega David Henderson não estava disponível. Ibboston foi chamado, apesar de alegadamente não saber pilotar aquele modelo de aviões e não ter a licença necessária para pilotar aeronaves com passageiros durante a noite devido a ser daltónico.

O estado da aeronave também foi posta em causa depois da morte de Sala. O departamento de investigação britânico de acidentes aéreos (AAIB) esclareceu no passado mês de fevereiro que o avião de 1984 não estava autorizado a operar voos comerciais.

Também criaram polémica as afirmações de um amigo de Sala, Maximiliano Duarte, que acusou o empresário Willie Mckay de ter obrigado o jogador a entrar no avião num dia de mau tempo. "Viajar de noite naquelas condições foi uma coisa totalmente obrigada. Há uma grande verdade em tudo isto, há um culpado. Porque o Emiliano nunca quis entrar naquele avião. As obrigações que tinha como jogador profissional fizeram-no aceitar as coisas", referiu Maximiliano.

Até agora, o Cardiff tem-se recusado a pagar ao Nantes a primeira parcela de 5 milhões de libras da transferência (cerca de seis milhões de euros), argumentando que o contrato não tinha ainda validade jurídica.