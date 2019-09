Holanda vira resultado e vence na Alemanha

A seleção holandesa foi esta sexta-feira à Alemanha vencer por 4-2, em jogo do grupo C de qualificação para o Euro 2020 de futebol, desforrando-se da derrota caseira (2-3) sofrida em março perante os germânicos.

A seleção alemã até foi a primeira a marcar, logo aos nove minutos, por Serge Gnabry, vantagem que manteve até ao intervalo, mas, na segunda parte, a 'laranja mecânica' deu a volta ao jogo e ao resultado, assegurando três pontos que podem ser cruciais para a qualificação.

A reviravolta começou nos pés do médio Frenkie De Jong, que restabeleceu o empate, aos 59 minutos, e consumou-se com um autogolo do alemão Jonathan Tah, aos 66, mas a Alemanha ainda logrou fazer o 2-2, aos 73, na sequência de um penálti cobrado por Toni Kroos.

No entanto, a Holanda estava determinada e embalada para a vitória e no derradeiro quarto de hora marcou mais dois golos, aos 79 e 90+1 minutos, com a chancela de Girgionio Wijnaldum, que fez a assistência para o jovem Donyell Malen fazer 3-2 e ele próprio fechou a contagem já em período de compensações.

Com este triunfo, a Holanda, que tinha perdido em casa por 3-2 em março último com o mesmo adversário, recoloca-se em boa posição para alcançar o apuramento, num grupo liderado pela Irlanda do Norte, com 12 pontos em quatro jogos, seguida da Alemanha, com nove em quatro jogos, e da Holanda, com seis em três jogos, ocupando a Bielorrússia e a Estónia os últimos lugares, com três e zero pontos respetivamente.

Na jornada desta sexta-feira de qualificação para o Euro 2020, de destacar ainda o triunfo da Croácia na Eslováquia por 4-0, para o grupo E, a dificuldade da Bélgica em abrir o marcador em San Marino, no grupo I, e a vitória caseira da Eslovénia sobre a favorita Polónia, líder do grupo G.

Os belgas só chegaram ao primeiro golo em San Marino aos 43 minutos, de penálti, por Michy Batshuayi, embora na segunda parte tenham marcado mais três, enquanto a Eslovénia provocou uma surpresa ao bater por 2-0 a Polónia em casa, com golos de Aljaz Struna e Andraz Soprar, aos 35 e 65 minutos, respetivamente.