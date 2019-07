Herrera diz adeus ao Dragão... com a vontade de regressar

O futebolista mexicano Héctor Herrera anunciou esta terça-feira que vai deixar o FC Porto, agradecendo as seis temporadas que representou os dragões. O ex-capitão, de 29 anos, deixa o clube em final de contrato, após seis temporadas.

"Ser capitão é um sentimento de orgulho, pela responsabilidade que é num clube tão grande. Era algo que me enchia de orgulho e algo que me ajudou a crescer como futebolista, como pessoa e que recordarei com muito carinho. Das coisas melhores que me aconteceu", disse num vídeo publicado na rede rede social Instagram

Herrera aproveitou para agradecer aos adeptos e aos companheiros de equipa. "Agradeço por tudo o que me ensinaram, por tudo o que passámos. Não tenho palavras para agradecer-lhes e dizer que foi um prazer partilhar o campo com eles", referiu, adiantando que o golo que marcou no Estádio da Luz há duas épocas e os festejos do título foram os momentos mais marcantes da sua passagem pelo FC Porto.

"Quem diz que não gostaria de voltar ao FC Porto, digo que está errado. Regressaria aqui encantado da vida e com muito gosto e orgulho", afirmou o jogador sem revelar ainda qual será o seu novo clube, embora tudo indique que seja o Atlético de Madrid.