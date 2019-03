Herrera a um passo do Atlético Madrid, garantem em Espanha

Héctor Herrera, 28 anos, médio do FC Porto, está a um passo de acertar a sua transferência no final da época para o Atlético Madrid, revela a edição desta sexta-feira do jornal desportivo espanhol AS.

O mexicano está em final de contrato com o FC Porto e pode deixar o Dragão a custo zero, depois de ter recusado todas as propostas para renovar o vínculo. Segundo o AS, o acordo entre o internacional mexicano e o Atlético Madrid está praticamente fechado.

Ainda segundo o diário desportivo de Madrid, o Inter Milão e o Arsenal também estão na corrida pela contratação de Herrera, mas o médio do FC Porto já terá feito a sua escolha e optou pelo Atlético Madrid de Diego Simeone. Aliás, o treinador dos colchoneros terá tido um papel preponderante na negociação, já que deu há algum tempo o seu aval à contratação de Herrera. O acordo, garante o AS, pode ser válido por três ou quatro temporadas.

Héctor Herrera assinou pelo FC Porto em junho de 2013, com os dragões a pagarem cerca de oito milhões de euros pelo seu passe ao Pachuca, do México. Nessa temporada, após oito jogos pela equipa B portista, o médio mexicano saltou para a equipa principal, tornando-se um dos jogadores mais influentes. Esta temporada já participou em 47 jogos em todas as competições e marcou sete golos.

Em novembro do ano passado, quando foi questionado sobre a situação contratual do médico mexicano, Pinto da Costa reconheceu que as negociações estavam complicadas devido às exigências de Herrera: "Se o tivéssemos vendido não recebíamos tudo, porque só temos parte do passe, se pagássemos o que ele queria para a renovação, que eram seis milhões de euros, éramos nós que pagávamos tudo, se vendêssemos teríamos de distribuir."