Hélio Sousa vai ser o novo selecionador nacional do Bahrain

Hélio Sousa, selecionador nacional de sub-20, vai ser o novo selecionador do Bahrain, anunciou a federação de futebol daquele país nas redes sociais. O ex-jogador faz parte da estrutura da Federação Portuguesa de Futebol desde 2010 e já conquistou dois títulos europeus: sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018. É a primeira experiência profissional do português no estrangeiro.

O treinador de 49 anos tem contrato com a FPF até junho deste ano e sairá depois da participação portuguesa no Mundial de sub-20, que se realiza na Polónia e tem início no final de maio.

Hélio Sousa treinou praticamente todas as seleções jovens portuguesas, exceto os sub-21, e vai agora orientar o país que chegou aos oitavos-de-final da Taça da Ásia deste ano e foi eliminado pela Coreia do Sul de Paulo Bento.

Como jogador, Hélio Sousa representou toda a carreira a o V. Setúbal e conquistou em 1989, ao serviço da seleção nacional, o Mundial de sub-20, em Riade, na Arábia Saudita.

Agora, o setubalense procura nova vitória na prova, mas enquanto selecionador. Na fase de grupos, Portugal vai defrontar a Argentina, Coreia do Sul e África do Sul. A prova realiza-se na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho.