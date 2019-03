Seleção de sub-19 vence Chipre com hat trick de Pedro Neto

A seleção nacional de sub-19 iniciou da melhor forma a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de sub-19, ao vencer nesta quarta-feira Chipre por 3-0, com um hat trick de Pedro Neto.

A qualidade do extremo que alinha nos italianos da Lazio sobressaiu em vários momentos, numa partida em que Portugal foi claramente superior.

O jovem que se transferiu do Sp. Braga para Itália na época passada marcou aos 53, 68 (penálti) e 77 minutos, materializando uma vitória que dá a liderança a Portugal no grupo 6 de qualificação para o Europeu sub-19, que vai decorrer na Arménia, de 14 a 27 de julho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi um triunfo natural da equipa portuguesa, que realizou uma primeira parte algo morna, valendo a inspiração de Pedro Neto no segundo tempo. Depois de alguns fogachos de Rafael Camacho no primeiro tempo, um remate cruzado de Pedro Neto, a abrir a segunda parte, foi o prenúncio do que aconteceria.

Pouco depois, o extremo pegou na bola outra vez no lado direito, tirou um adversário da frente e rematou no limite da entrada da área, inaugurando o marcador. O segundo golo surgiu de penálti, depois de Gonçalo Ramos ter sido empurrado pelo central Shelis dentro da área.

O próximo jogo da seleção nacional é com a Turquia, em Paços de Ferreira, no sábado, e na terça-feira defronta a Escócia, no Bessa. No outro encontro de hoje, disputado em Felgueiras, a Escócia derrotou a Turquia por 3-1.

Estádio Cidade de Barcelos (400 espectadores)

Árbitro: Alan Mario Santa (Malta)

Portugal: Celton Biai, Costinha, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Romário Baró (Úmaro Embaló, 73), Tiago Dantas (Rodrigo Fernandes, 80), Pedro Neto (João Mário, 80), Rafael Camacho (Félix Correia, 73) e Gonçalo Ramos (Fábio Vieira, 85)

Treinador: Filipe Ramos

Chipre: Savvas Nikolaou, Konstantinos Sergiou, Christos Shelis, Hector Kyprianou, Konstantinos Michailidis, Rafail Mamas (Daniil Paroutis, 84), Ioannis Costi, Giannis Gerolemou (Nicolas Panayioutou, 75), Ruel Sotiriou (Andreas Katsantonis, 60), Michalis Ioannou (Marinos Tzioni, 60) e Panagiotis Louka (Dimitris Raspas, 84)

Treinador: Savvas Damianou

Cartão amarelo para Romário Baró (64) e Andreas Katsantonis (70)

Marcadores: 1-0, Pedro Neto (53); 2-0, Pedro Neto (68 gp), 3-0, Pedro Neto (77)