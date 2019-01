Hacker Rui Pinto vê Benfica-Porto enquanto prepara defesa

Vincent Brengarth partilhou a foto no Twitter, onde se vê a televisão com imagens do clássico. E com a legenda: "Estivemos em Budapeste com o William Bourdon para preparar, com o nosso colega húngaro David Déak, a defesa de Rui Pinto, denunciante que participou no Football Leaks e que é apoiado pela 'The Signals Network'".

Rui Pinto foi detido na Hungria por suspeita de ter roubado e-mails ao Benfica, aguardando um pedido de extradição de Portugal.

William Bourdon defendeu Julian Assange e Edward Snowden