Há uma equipa de portugueses que já ganhou aos quatro finalistas europeus esta época

Se há alguém que sabe o que é vencer os finalistas ingleses da Liga dos Campeões e da Liga Europa é o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. A equipa do treinador português já ganhou esta época ao Liverpool e Tottenham, finalistas da Champions, e também ao Chelsea e Arsenal, finalistas da Liga Europa.

O Wolverhampton recebeu e venceu o Chelsea, por 2-1, em jogo da 15º jornada da Premier League. Os blues marcaram aos 18 minutos, por intermédio de Loftus-Cheek, mas a equipa de Nuno conseguiu a remontada com dois golos na segunda parte, da autoria de Jiménez e Diogo Jota. Na segunda volta empataram a um golo.

A equipa estrangeira com mais portugueses a nível mundial (Rui Patrício, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Rúben Vinagre, Hélder Costa e João Moutinho) repetiu o triunfo frente ao Tottenham, desta vez por 3-1, e depois de ter estado em desvantagem. Boly, ex- FC Porto, Raúl Jimenez e Hélder Costa estabeleceram o 3-1 final aos 87 minutos em jogo da 20.ª jornada da Premier League. Na primeira volta o Wolves perdeu por 3-2.

Mais recentemente, o Wolverhampton recebeu e venceu (3-1) o Arsenal em jogo a contar para a 35.ª jornada da liga inglesa. Os portugueses Rúben Neves e Diogo Jota contribuíram para a vitória. Na primeira volta o jogo terminou empatado (1-1).

Foi também o Wolverhampton que em janeiro eliminou o Liverpool da Taça de Inglaterra (2-1), com golos de Raúl Jiménez, após assistências de Diogo Jota, e de Rúben Neves, que estabeleceu o resultado final, numa bomba de fora da área que correu o mundo. Para o campeonato, a equipa de Nuno Espírito Santo perdeu na primeira volta (2-0) e vai jogar este domingo a Anfield, na última jornada da liga inglesa, num jogo que até pode mexer com as contas do título inglês - a equipa de Klopp está a um ponto do líder Manchester City.