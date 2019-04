Com a taça orgulhosamente segura pelas mãos do capitão João Matos, a equipa de futsal do Sporting que no domingo se sagrou campeã europeia foi recebida e homenageada pelo autarca da capital, Fernando Medina, no salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa.

Depois de ouvir os parabéns do presidente da autarquia, o líder leonino Frederico Varandas salientou a importância e significado de um título que o clube perseguia há muito.

"Não dormimos há 24 horas, estamos amarrotados, cansados, mas com o coração cheio, de quem é campeão europeu. Este título é muito importante, com grande significado. Já temos 34 títulos europeus, mas faltava esta modalidade, muito querido ao desporto nacional e ao Sporting. Há mais de uma década que procurávamos este título. Primeira final em 2011, tivemos mais duas e à quarta foi de vez, com grande dignidade", referiu o presidente do Sporting

Freerico Varandas destacou ainda o simbolismo da conquista, no primeiro ano em que a prova adotou o nome de Liga dos Campeões, à semelhança do futebol de 11.

"Acabou por ser como eu acho que teria de ser, com a maior dignidade possível. Num ano em que a UEFA agarra na modalidade e dá o patamar merecido. É a primeira Liga dos Campeões à imagem do futebol 11 e o Sporting fica para a história, como o primeiro vencedor. Ainda bem para o desporto português que este existe. O Sporting é um clube que não tem fronteiras, espalhado por todo o Mundo. Mas é em Lisboa que estamos sediados. Vamos continuar a dignificar o país", disse.

O Sporting entregou uma camisola autografada pelos campeões europeus a Fernando Medina e, de seguida, os jogadores mostraram o troféus aos muitos adeptos presentes, que entoaram cânticos à equipa. De resto, já no aeroporto de Figo Maduro foram dezenas os adeptos à espera da comitiva leonina.

Da CM Lisboa, a festa segue para o pavilhão João Rocha, às 19.00 horas.