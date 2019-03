Há mais de 43 anos que o Benfica não virava um resultado em casa do FC Porto

João Félix e Rafa Silva marcaram os golos da reviravolta do Benfica no Dragão

Benfica de Lage supera o teste do algodão e sai do Dragão na liderança

A vitória do Benfica em pleno Estádio do Dragão, por 2-1, alcançada depois de o FC Porto ter marcado primeiro é um feito raro na história dos 85 clássicos para o campeonato disputados em casa dos dragões.

É que só por duas vezes os encarnados conseguiram dar a volta ao marcador e regressar a Lisboa com a vitória conquistada. A última vez que isso aconteceu foi no dia 4 de janeiro de 1976, há mais de 43 anos, ainda no antigo Estádio das Antas, quando a equipa então treinada por Mário Wilson venceu por 3-2.

Fernando Gomes adiantou os portistas no marcador logo aos dois minutos, mas o Benfica respondeu logo de seguida e deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo com golos de Vítor Martins (7') e Jordão (28 e 35 de penálti). Aos 40 minutos, Simões reduziu para o FC Porto e o resultado não sofreu alterações no segundo tempo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A primeira vez que o Benfica começou a perder e acabou por vencer foi também nas Antas, no dia 12 de setembro de 1971, com Jimmy Hagan no comando técnico dos encarnados, logo na primeira jornada do campeonato. Abel Miglietti colocou os dragões em vantagem aos 24 minutos, mas na segunda parte Eusébio (49' e 52') e Artur Jorge (86') deram a vitória aos benfiquistas por 3-1.

Além de ter quebrado este registo que durava há 43 anos, Bruno Lage conseguiu vencer na mesma época nas visitas ao Sporting e ao FC Porto, algo que não sucedia desde a época de 1990/91, com Sven-Göran Eriksson como treinador. Antes do sueco tinham vencido os dois rivais fora de casa Mário Wilson (1975/76), Jimmy Hagan (1971/72), Fernando Riera (1962/63), Ted Smith (1949/50) e Lippo Hertzka (1947/48).

Bruno Lage, que pegou no Benfica com sete pontos de atraso para o FC Porto e tem agora dois de vantagem, somou no Dragão a nona vitória em nove jogos sob o seu comando no campeonato.