Guimarães reage ao interesse do Benfica em Luís Castro e ameaça com regulamentos

O Vitória de Guimarães reagiu este sábado, através de um comunicado, às notícias que dão conta do interesse do Benfica no treinador Luís Castro, lembrando que existe um regulamento da Liga que fala sobre o aliciamento a treinadores feito à margem do clube que pode levar a punições. O clube minhoto lembra ainda que os dois clubes se vão defrontar em breve em duas ocasiões (campeonato e Taça) e garante que "não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma 'novela' com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa do Vitória".

Aqui fica o comunicado na íntegra:

"Perante o conjunto de notícias, produzidas por alguns órgãos de comunicação social, e que relacionam um eventual interesse de uma outra Sociedade Desportiva pelo treinador principal do Vitória Sport Clube, impõe-se esclarecer o seguinte:

1. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma "novela" com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa do Vitória;

2. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD aconselha alguma Comunicação Social, a uma leitura atenta ao Artigo 85º-A do Regulamento Disciplinar da LPFP, de forma a suportar, melhor, as suas crónicas;

3. Entende a Vitória Sport Clube, Futebol SAD que a Comunicação Social não pode ignorar que é parte integrante, e fundamental, do fenómeno desportivo e que de si se espera que contribua para um futebol assente em transparência, princípios éticos e defesa da verdade desportiva. A mesma não pode ignorar que o Vitória SC terá, a curto prazo, dois encontros com a Sociedade Desportiva que a Comunicação Social tem colocado como interessada no referido treinador;

4. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD manterá, em qualquer circunstância, a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem nesse sentido;

5. A Vitória Sport Clube, Futebol SAD exige, assim, respeito de todos os intervenientes, bem como da Comunicação Social, reiterando que a instituição está focada no cumprimento dos objetivos a que se propôs na presente temporada, começando já pelo encontro de amanhã."