Guardiola revoltado por Bernardo Silva ser esquecido pela FIFA

Pep Guardiola (dir.) criticou a FIFA por não ter incluido Bernardo Silva (esq.) na lista de nomeados para o prémio The Best

Guardiola eleito treinador do ano em Inglaterra

Guardiola: "Bernardo Silva pode fazer tudo com a bola"

"Não acredito que algum jogador tenha feito uma melhor temporada de 2018/19 que o Bernardo Silva que inclusivamente ganhou a Liga das Nações por Portugal. Talvez tenhamos de ganhar cinco ou seis títulos e chegar aos 250 pontos na classificação para sermos levados em conta".

Pep Guardiola não escondeu a revolta por a FIFA não ter incluído o internacional português na lista de dez nomeados ao prémio The Best., cuja cerimónia de entrega de prémios decorrerá a 23 de setembro em Milão (Itália). Cristiano Ronaldo é o único futebolista português na lista.

Durante a conferência de imprensa de antevisão da Supertaça Inglesa - este domingo às 15.00 com o Liverpool - o treinador do Manchester City disse que ao não ter sido nomeado nenhum atleta do clube para este prémio que distingue o melhor atleta da temporada foi um desrespeito.

"Não imagino o Real Madrid e o Barcelona ganharem quatro títulos e não terem nenhum jogador na lista", frisou.

Além de Ronaldo foram nomeados Matthijs de Ligt (Juventus), Frenkie De Jong (Barcelona), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mané (Liverpool), Kilyan Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Virgil van Dijk (Liverpool).