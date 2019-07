Griezmann: "Suárez deu-me as boas-vindas, Messi ainda não"

O reforço mais sonante do Barcelona para 2019-20, o avançado francês Antoine Griezmann, falou dos primeiros dias no emblema catalão e deixou escapar que a principal estrela da equipa, Lionel Messi, ainda não lhe deu as boas-vindas.

"A minha relação com os novos companheiros começou mal porque me fizeram dois túneis logo no primeiro treino. Um foi feito por Rakitic. Por sorte, já aprendi a lição. Sobre as chamadas de boas-vindas, Messi ainda não me ligou, mas Suárez já o fez. Felicitou-me e deu-me as boas-vindas", afirmou o ex-Atlético Madrid, citado pelo As .

Assunto não comentado no balneário blaugrana, segundo o jogador, é Neymar, futebolista que já passou por Camp Nou e cujo regresso à Catalunha tem sido falado na imprensa, embora pertença aos quadros do PSG. "Não se fale disso. De qualquer maneira aqui estão Dembélé, Coutinho e Malcolm", atirou, em relação a jogadores que atuam na mesma posição do extremo brasileiro.

Sobre a sua saída do clube da capital espanhola, diz que "quis sair a bem" e que fez "o melhor possível", acrescentando que continua a ter uma relação "muito boa" com o treinador Diego Simeone.

Recorde-se que o Barcelona pagou os 120 milhões de cláusula de rescisão que Antoine Griezmann tinha com o Atlético Madrid a partir de 1 de julho, mas os colchoneros alegam que o valor a pagar são os 200 milhões de euros estipulados na cláusula até essa data, por entender que o jogador e o Barça já tinham chegado a acordo antes.