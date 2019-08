Griezmann bisa na goleada do Barcelona ao Betis

O Barcelona goleou este domingo o Betis por 5-2, no jogo que encerrou a 2.ª jornada da Liga espanhola, redimindo-se assim da derrota sofrida na ronda inaugural em Bilbau.

Foi a estreia perfeita do avançado francês Antoine Griezmann no Camp Nou, pois foi ele a marcar os dois primeiros golos do Barça, que entrou no jogo a perder por causa do golo de Nabir Fekir.

A exibição dos campeões espanhóis deu depois origem à goleada com o jovem Carles Pérez a fazer o terceiro golo a passe de Nélson Semedo, tendo depois Jordi Alba e Arturo Vidal chegado à mão cheia.

O Betis, que contou com William Carvalho no onze, ainda reduziu por Loren Morón, num golo que apenas serviu para amenizar a goleada.