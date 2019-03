Gonzalo Plata: "Estou ansioso por jogar o mais rápido possível"

Bruno Fernandes e o jogo especial com o Boavista. "O clube que me formou como homem e jogador"

Gonzalo Plata, de 18 anos, foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Sporting. O extremo equatoriano foi descoberto pelos leões com campeonato sul-americano de sub-20 e assinou contrato com os leões até 2024.

"Estou ansioso por jogar o mais rápido possível. Quero conhecer os meus companheiros, os treinadores e espero que me apoiem para me ajudar a fazer as coisas bem", assumiu, lembrando que, desde que assinou pelos leões, focou-se em "fazer um bom trabalho" nesta primeira aventura fora do seu país.

"Estava ansioso desde que saí do meu pais", assumiu, mostrando-se certo que em Alvalade vai encontrar pessoas que o vão "valorizar". "Desde o primeiro momento que encontrei pessoas que me estão a acolher da melhor maneira, ajudando-me e apoiando-me em tudo o que eu precise. Estou contente pela forma como me têm tratado e agradecido a todos os que fazem parte do Sporting por me terem ajudado a conhecer as instalações, que são maravilhosas", sublinhou Gonzalo Plata, que já recebeu do treinador Marcel Keizer a informação que irá integrar a equipa principal dos leões.