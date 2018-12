Gonçalo Guedes vem a Portugal ser operado

Gonçalo Guedes vai ser operado no hospital de Santa Maria, no Porto, na próxima sexta-feira. A decisão foi anunciada pelo Valência, depois de o internacional português ter consultado vários especialistas sobre a lesão na púbis que o condicionava há bastante tempo.

O jogador vai ser operado pelo cirurgião Vieira Amândio e deverá ficar sem jogar durante as próximas seis a oito semanas, segundo a informação avançada pelo Valência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A jogar condicionado há várias semanas, o internacional português tentava debelar a lesão de forma conservadora, para não ter de "ir à faca", mas as dores sentidas nos últimos jogos levaram Gonçalo Guedes e o clube a procurar outras opiniões.

Para isso, o jogador visitou especialistas como o francês Gilles Reboul, em Bordéus, e o médico da seleção portuguesa Carlos Magalhães, tendo sido aconselhado a submeter-se a operação para resolver o problema, conhecido como "hérnia do desportista".

De acordo com a Deportes Cope Valência, terá sido o próprio dono do clube espanhol, Peter Lim, a motivar o jogador a procurar estes especialistas em lesões na púbis, após ter ficado insatisfeito com as exibições do avançado português nas últimas partidas.