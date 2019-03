Gonçalo Guedes coloca Valência nos quartos-de-final

O Valência esteve esta quinta-feira com um pé fora da Liga Europa, mas na compensação, um golo de Gonçalo Guedes permitiu aos espanhóis empatarem a um golo na deslocação ao campo do Krasnodar, valendo à equipa che o 2-1 assegurado há uma semana no jogo da primeira mão para carimbar o passaporte para os quartos-de-final da prova.

O Krasnodar fez o 1-0 aos 85 minutos, um grande golo de Suleymanov, com um remate cruzado em jeito e a bola a entrar direitinha no ângulo superior direito da baliza de Neto. Poucos acreditavam numa reviravolta, mas na compensação o Valência chegou ao golo do empate, por intermédio de Gonçalo Guedes, com um remate já dentro da área após assistência de Gameiro.

Nos outros jogos, o Chelsea goleou fora o Dínamo de Kiev por 5-0, num jogo onde o grande herói foi Giroud, autor de três golos. Marcos Alonso e Callum Hudson-Odoi marcaram os restantes golos dos londrinos.

Já o Nápoles perdeu por 3-1 na deslocação ao campo do RB Slazburgo, da Áustria, mas como na primeira mão tenho vencido por 3-0, passou aos quartos-de-final da Liga Europa. Os italianos colocaram-se em vantagem logo aos 14', por Milik. Mas Dabbur, Gulbrandsen e Leitgeb deram a volta ao marcador.