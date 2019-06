Gonçalo Guedes: Benavente orgulhosa do "excelente rapaz" da terra

"Estamos todos orgulhosos". Foi desta forma que António José Ganhão, antigo presidente da câmara municipal de Benavente, resumiu ao DN o estado de espírito da população desta Vila do distrito de Santarém, onde cresceu Gonçalo Guedes, o autor do único golo da final da Liga das Nações.

"Ele é alguém que, pelas suas características de homem, pela sua simplicidade, tem uma boa ligação com a nossa terra", contou o ex-autarca, garantindo que a carreira de futebolista, que o fez mudar-se aos dez anos "para a escola do Benfica", e que agora o leva a residir em Valência, não o afastaram das suas raízes.

"Ele é um excelente rapaz, um moço com muito caráter e uma boa ligação aos jovens da sua geração aqui de Benavente", contou. "E sempre que pode é aqui que ele gosta de estar e conviver com os amigos. Aparece sempre que pode", garantiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

António José Ganhão confirmou também conhecer "bem" toda a família do jogador, que continua a morar na Vila: "Os pais e os avós também".

Com 22 anos já tem alguns recordes na carreira

Nascido a 29 de novembro de 1996 (tem 22 anos), Gonçalo Guedes estreou-se pela equipa principal do Benfica em outubro de 2014, num jogo da Taça de Portugal contra o Sporting da Covilhã. Meses depois, em janeiro, faria a estreia na Liga, terminando a época 2014/15 com o título de Jogador Revelação da prova. Em setembro de 2015 marcou na vitória 1-2 do Benfica frente ao Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, tornando-se no jogador português mais novo a marcar naquela competição. Também nesse ano fez a sua estreia pela seleção nacional.

Transferido para o Paris Saint-Germain, em 2017/1, acabou por não ter muitas oportunidades no clube da capital francesa, sendo emprestado ao Valência. No clube espanhol, no entanto, pegou de estaca na equipa, sendo contratado a título definitivo no final da temporada 2017/18. Na presente época voltou a ser opção regular e a marcar alguns golos importantes.