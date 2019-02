Golo e assistência de Ronaldo na vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo apontou um golo e fez uma assistência em mais uma vitória da Juventus para a liga italiana, desta vez sobre o Frosinone, por 3-0, em casa, no arranque da 24.ª jornada da liga italiana.

Foi do internacional português o passe para Paulo Dybala no lance do golo inaugural, logo aos seis minutos. Com vontade de resolver cedo o assunto, a formação de Turim chegou ao 2-0 aos 17', por Bonucci, na sequência de um canto. No entanto, ainda havia tempo para mais golos no segundo parte, com CR7 a fuzilar o guarda-redes adversário na sequência de um passe atrasado de Mandzukic (63').

Cristiano Ronaldo e o compatriota João Cancelo cumpriram os 90 minutos em vésperas de a vecchia signora redirecionar atenções para a Liga dos Campeões, uma vez que na quarta-feira visita o Sevilha em partida da primeira mão dos oitavos de final.

Com esta vitória, a Juventus aumenta para 14 pontos, à condição, a vantagem sobre o vice-líder Nápoles, que este domingo recebe o Torino (19.30). A AS Roma, adversária do FC Porto na Champions, recebe o Bolonha do ex-treinador sportinguista Sinisa Mihajlovic na segunda-feira (19.30).

Consulte AQUI a classificação da liga italiana.