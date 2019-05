Chiquinho garante triunfo do Moreirense em casa do Desp. Aves

Os jogos e as contas da penúltima jornada. O título, a Europa e as despromoções

Num jogo entre duas equipas sem a pressão imediata dos resultados, valeu à equipa de Moreira de Cónegos o golo de Chiquinho, aos 54 minutos.

Antes, aos 41', o guarda-redes dos visitantes, Pedro Trigueira, defendeu uma grande penalidade batida por Rodrigo.

Com esta vitória, o Moreirense fortaleceu o seu quinto lugar, agora com 52 pontos, mais seis do que o Vitória de Guimarães, sexto, enquanto os avenses, que já garantiram a permanência, conservam o 12.º posto com 36.