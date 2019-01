Goleadas do Benfica feminino chegam à CNN

As goleadas têm-se acumulado desde o início da época, mas atingiram o ponto alto no último fim de semana, quando a equipa do Benfica ganhou ao CP Pego, último classificado da série E da segunda divisão, por 32-0.

O resultado marcou um novo recorde na história do futebol feminino em Portugal e não passou despercebido internacionalmente, com a CNN a destacar o feito, esta terça-feira, no seu site.

"Talvez tenha de olhar duas vezes para ter a certeza de que não se trata de um resultado de râguebi ou de futebol americano, mas é verdade - 32-0 foi o resultado de um jogo de futebol", escreve o famoso órgão de comunicação norte-americano, que salienta os 10 golos da brasileira Marlene nesse jogo e lembra que a equipa feminina do Benfica ganhou todos os 14 jogos do campeonato até agora, com um inusitado goal-average de 257 golos marcados e zero sofridos - sim, a formação da Luz, criada esta época, ainda não teve de ir buscar a bola ao fundo das suas redes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Foi a quinta vez que a equipa marcou mais de 20 golos num jogo da segunda divisão feminina", destaca a CNN, lembrando que até "o maior rival, Sporting [equipa B], foi despachado com um 10-0".

A equipa treinada por João Marques, que tem 11 futebolistas brasileiras no plantel (várias delas internacionais), tem na quarta-feira um desafio teoricamente mais exigente: a visita ao Marítimo, da primeira divisão, num jogo a contar para a Taça de Portugal.