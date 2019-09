Golaço de Miguel Veloso não impede vitória da Juve com golo de Ronaldo

A Juventus sofreu para vencer o Hellas Verona, este sábado, por 2-1, em jogo da sexta jornada do Calcio. Uma partida com dois portugueses em destaque. De um lado Miguel Veloso, que marcou um grande golo e adiantou a sua equipa no jogo aos 21 minutos, do outro Ronaldo, que deu o triunfo à vecchia signora de grande penalidade já no segundo tempo.

A equipa de Sarri sentiu dificuldades no início do encontro e, depois de Ronaldo ficar a pedir uma grande penalidade, foi o Hellas Verona a chegar primeiro ao golo. E que golo. Depois de um penálti falhado, uma bola no poste e outra na trave, a bola chegou a Miguel Veloso, que num remate de pé esquerdo de fora da área e sem deixara a bola cair no chão fez a bola entrar na baliza de Buffon, que este sábado voltou à baliza da Juve.

A vantagem da equipa de Verona durou pouco e Ramsey fez o empate aos 31 minutos. Já no segundo tempo uma grande penalidade sofrida por Cuadrado permitiu a Cristiano Ronaldo dar a volta ao marcador e fazer o 2-1 que se iria manter até final do jogo.