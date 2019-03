Golaço de jogador do Tondela ajuda a derrotar Argentina de Messi

No regresso de Lionel Messi à seleção argentina, a Venezuela surpreendeu e venceu a Argentina por 3-1, esta sexta-feira, num encontro particular realizado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.

Os venezuelanos adiantaram-se logo aos seis minutos por Rondón e, já à beira do intervalo, Jhon Murillo, jogador do Tondela, fez o 2-0, com um grande remate de fora da área. Depois, no segundo tempo, Lautaro Martínez reduziu a desvantagem argentina aos 59 minutos, mas Josef Martínez ainda fez o 3-1 para a Venezuela aos 75', de grande penalidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Lionel Messi ainda agora regressou e já vai falhar o encontro de terça-feira da seleção argentina com Marrocos. O jogador do Barcelona sofreu uma "reagudização de uma dor pubiana bilateral" e foi descartado para o próximo jogo particular. Por seu lado, Gonzalo Martínez sofreu uma "lesão muscular no bíceps femoral esquerdo" e é baixa para Lionel Scaloni.