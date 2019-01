Getaneh Molla torna-se no mais rápido estreante na maratona

O atleta etíope Getaneh Molla, de 25 anos, tornou-se hoje o estreante na maratona mais rápido, ao vencer a prova realizada no Dubai, em 2:03.34 horas, a sexta melhor marca de sempre. O recorde do mundo é do queniano Eliud Kipchoge (02.01.40 horas), registado em Berlim, no ano passado.

Molla, que melhorou ainda o recorde da corrida estabelecido em 2018 pelo compatriota Mosinet Geremew (2:04.00), impôs-se aos também etíopes Herpassa Negasa Kitesa e Asefa Mengstu, segundo e terceiros classificados, a seis e 50 segundos, respetivamente.

A prova feminina foi conquistada pela queniana Ruth Chepngetich, que cumpriu os 42,195 quilómetros da prova em 2:17.08 horas, a terceira melhor marca da história, apenas atrás do recorde do mundo da britânica Paula Radcliffe (2:15.25) e do registo da compatriota Mary Jepkosgei Keitany (2:17.01).

Worknesh Degefa terminou no segundo posto, em 2:17.41, arrebatando, com o quarto melhor registo de sempre, o recorde da Etiópia a Tirunesh Dibaba (2:17.56). Worknesh Edesa, outra etíope, subiu ao lugar mais baixo lugar do pódio, com o tempo de 2:21.05.